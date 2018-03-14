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Новости Нижнего Тагила

Известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в Кембридже (ВИДЕО)

14 марта 2018, 13:30Добавить новость
Англия,Кембридж,наука,вселенная,Стивен Хокинг,физик,Краткая история времени

Известный физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг из Англии скончался 14 марта на 77-ом году жизни.

Стивен Хокинг, известный своим распространением научных знаний для широкого круга людей, изучал первичное состояние Вселенной, которая по теории большого взрыва постоянно расширяется.

В 22 года ученому был поставлен диагноз — боковой амиотрофический склероз. Врачи прогнозировали молодому человеку 2-3 года жизни, однако оказались неправы. Ученый прожил 76 лет, стал отцом троих детей и два раза состоял в браке.

В 1998 году им была опубликована книга «Краткая история времени», в которой он написал о происхождении Вселенной, черных дырах, теории суперструн и природе пространства.

Полностью парализованный ученый общался с миром с помощью компьютерного синтезатора речи, при этом вел активную жизнь и занимался наукой, передает канал ВВС.

В 2015 году вышел британский фильм об истории жизни ученого «Вселенная Стивена Хокинга» («The Theory of Everything»).

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