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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец получил грант от Путина на создание цифрового альбома о камнях Урала

14 апреля 2018, 11:30Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,помощь,Путин,Свердловская область,грант
Житель столицы Юрий Литвиненко получит грант от президента страны на создание цифрового альбома про уральские камни.

Юрий Петрович – единственный представитель Свердловской области, получивший президентский грант. Его проект по созданию мультимедийного альбома «Сокровища каменного пояса» вошел в ТОП-100 проектов, отобранных по результатам конкурса в прошлом году.

Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации. В конкурсе участвовали писатели, художники, театральные деятели, а также учёные, историки и журналисты. Президентский грант выделяется ежегодно, сумма не уточняется, передает E1.ru.

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