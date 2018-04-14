Екатеринбуржец получил грант от Путина на создание цифрового альбома о камнях Урала

Юрий Петрович – единственный представитель Свердловской области, получивший президентский грант. Его проект по созданию мультимедийного альбома «Сокровища каменного пояса» вошел в ТОП-100 проектов, отобранных по результатам конкурса в прошлом году.



Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации. В конкурсе участвовали писатели, художники, театральные деятели, а также учёные, историки и журналисты. Президентский грант выделяется ежегодно, сумма не уточняется, передает E1.ru.