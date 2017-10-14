Информационная стела с Wi-Fi и USB появится в ноябре в Екатеринбурге

В столице Урала в ноябре на набережной появится навигационная стела. Она будет оборудована Wi-Fi-роутером, а также USB-выходом для зарядки гаджетов.
Информационная стела появится к чемпионату мира по футболу-2018. Сейчас разработчики дорабатывают интерфейс, а также программное обеспечение установки.
Городская карта будет доступна на русском и английском языках. Кроме того, предусмотрена версия для слабовидящих.
На экране будет отображаться информация о погоде, достопримечательностях, общественном транспорте, бронировании гостиницы и заказе такси. Помимо этого, многофункциональная стела будет записывать аудио и видео из окружающего пространства.
Несмотря на полезность установки, многие екатеринбуржцы восприняли новшество с иронией. Они уверены, что стелу быстро сломают или украдут, пишет Znak.com.