Информационная стела с Wi-Fi и USB появится в ноябре в Екатеринбурге

Информационная стела появится к чемпионату мира по футболу-2018. Сейчас разработчики дорабатывают интерфейс, а также программное обеспечение установки.



Городская карта будет доступна на русском и английском языках. Кроме того, предусмотрена версия для слабовидящих.





На экране будет отображаться информация о погоде, достопримечательностях, общественном транспорте, бронировании гостиницы и заказе такси. Помимо этого, многофункциональная стела будет записывать аудио и видео из окружающего пространства.





Несмотря на полезность установки, многие екатеринбуржцы восприняли новшество с иронией. Они уверены, что стелу быстро сломают или украдут, пишет Znak.com.