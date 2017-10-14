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Новости Нижнего Тагила

Информационная стела с Wi-Fi и USB появится в ноябре в Екатеринбурге

14 октября 2017, 12:30Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,соревнования,спорт,футбол,навигация,стела
В столице Урала в ноябре на набережной появится навигационная стела. Она будет оборудована Wi-Fi-роутером, а также USB-выходом для зарядки гаджетов.

Информационная стела появится к чемпионату мира по футболу-2018Сейчас разработчики дорабатывают интерфейс, а также программное обеспечение установки. 


Городская карта будет доступна на русском и английском языках. Кроме того, предусмотрена версия для слабовидящих.

На экране будет отображаться информация о погоде, достопримечательностях, общественном транспорте, бронировании гостиницы и заказе такси. Помимо этого, многофункциональная стела будет записывать аудио и видео из окружающего пространства.

Несмотря на полезность установки, многие екатеринбуржцы восприняли новшество с иронией. Они уверены, что стелу быстро сломают или украдут, пишет Znak.com.

 
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