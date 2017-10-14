Бытовые приборы станут экономичнее на 40% к 2019 году в России

В перспективе ближайших лет россияне смогут снизить потребление электричества на 40%. Это произойдет с введением энергосберегающих технологий для бытовой техники.
Как сообщили представители Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, всего разработают 54 ГОСТа, которые войдут в регламент Евразийского экономического союза. Часть из них уже была утверждена.
Проект, касающийся масштабных изменений, уже одобрен, и вскоре его вынесут на обсуждение на коллегию союза. Об этом заявили в Евразийской экономической комиссии. Вероятно, его примут к концу 2017 года, передает ТАСС.
Ранее подобных требований на уровне Союза не было. В настоящее время по результатам консультативного комитета ЕЭК совместно со сторонами дорабатывает проект техрегламента и перечень стандартов к нему, -- добавляют представители комиссии.