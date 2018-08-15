Групповые видеозвонки до 100 собеседников появились в «Одноклассниках»

Разработчики объяснили, что групповые звонки производятся посредством двойной адаптивной технологии с применением искусственного интеллекта. Во время видеозвонка потоки распределяются по собеседникам в зависимости от их активности.

Если в разговоре участвуют много людей, неактивные пользователи для других будут отображаться в формате голосового звонка, а при «оживлении» будут появляться на экране. Групповые звонки в веб-версии социальной сети доступны в приложениях на iOS и Android.

Для осуществления звонка нужно созвониться с одним собеседником, а затем добавлять новых участников беседы.