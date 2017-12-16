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Новости Нижнего Тагила

IT-форум ранней профориентации школьников прошёл в Нижнем Тагиле (ФОТО)

16 декабря 2017, 09:45Добавить новость
Нижний Тагил,работа,Россия,Свердловская область,школа,школьники,форум,профориентация
В Нижнем Тагиле прошёл третий по счёту IT – Форум ранней профориентации молодежи «Лаборатория профессий». Мероприятие проводится на средства гранта президента России.

Уникальность этого форума состоит в том, что во внимание были взяты исключительно IT-профессии. Кроме того, на мероприятии были представлены собственные разработки: виртуальное приложение «машинист башенного крана», виртуальная реальность для образовательных технологий и виртуальная реальность с очками HTC.

Эти профессии были взяты из атласа профессий, разработанного в Сколково, -- рассказал TagilCity.ru Сергей Партин, организатор форума, представитель автономной некоммерческой организации.

 

Нижний Тагил,работа,Россия,Свердловская область,школа,школьники,форум,профориентация


Старшеклассникам из разных районов предстояло познакомиться с базовыми навыками этой сферы, которые обязательно пригодятся в будущем. В качестве спикеров были приглашены специалисты из разных сфер современных технологий.

14 декабря Форум прошел в Тагилстроевском районе, 15 – в Ленинском. Следующая встреча пройдет в Дзержинском районе.

© TagilCity.ru
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