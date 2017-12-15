Российский туристический модуль появится на Международной космической станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» планирует разместить на борту Международной космической станции туристический модуль. Он будет разработан на основе научно-энергетического модуля и содержать всё необходимое для комфортного пребывания.



Как передают «Известия», российский туристический модуль будет рассчитан на 4-6 человек. Стоимость изготовления модуля не раскрывается так же, как неизвестна итоговая стоимость билета для космических туристов.



С 2001 по 2009 год на МКС побывали 7 туристов. Все они летали на станцию на российских кораблях «Союз».