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Новости Нижнего Тагила

Российский туристический модуль появится на Международной космической станции

15 декабря 2017, 22:35Добавить новость
отдых,Россия,туризм,космос,туристы,МКС,наука
Российская Федерация готовится к отправке космических туристов. Туристический модуль, принадлежащий России, появится на МКС.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» планирует разместить на борту Международной космической станции туристический модуль. Он будет разработан на основе научно-энергетического модуля и содержать всё необходимое для комфортного пребывания.

Как передают «Известия», российский туристический модуль будет рассчитан на 4-6 человек. Стоимость изготовления модуля не раскрывается так же, как неизвестна итоговая стоимость билета для космических туристов.

С 2001 по 2009 год на МКС побывали 7 туристов. Все они летали на станцию на российских кораблях «Союз».

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