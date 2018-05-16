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Новости Нижнего Тагила

Тагильский школьник стал призёром двух Всероссийских олимпиад (ВИДЕО)

16 мая 2018, 10:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,школа,школьники,Олимпиада,школа №32
Тагильчанин Вячеслав Калашников стал призёром двух всероссийских олимпиад – по праву и по обществознанию. Юноша учится в десятом классе школы №32.

Олимпиада по праву проходила в Нижнем Новгороде, по обществознанию – в Великом Новгороде. Вячеслав признался, что большую роль в его победе сыграла учитель Ольга Леонидовна Софрина, которая его мотивировала и направляла, а также морально поддерживала. Большой объем работы по подготовке проделал и сам Вячеслав.


Вячеслав Калашников в 2018 году стал призёром десяти олимпиад по разным предметам. Также он одержал три победы на уровне региона – в олимпиаде по немецкому языку, обществознанию и праву. Интересно, что сейчас Вячеслав имеет возможность поступить в любой российский вуз: для этого ему нужно сдать обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике, а также показать диплом призера Всероссийской олимпиады, передает «Тагил ТВ».

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