Заброшенный бункер найден в центре Екатеринбурга

Заброшенный бункер найден в центре Екатеринбурга
Заброшенный бункер найден в центре Екатеринбурга
Сегодня, 12:34НаукаФото: "Уральский хронотоп" Вконтакте
Во дворе домов-памятников на улице Малышева, 21 в центре Екатеринбурга коммунальщики нашли старый заброшенный бункер.

Энергетиками было снято около четверти бетонной крыши. Они сделали это с помощью гидравлического молота. Под крышей обнаружились трубы, по которым течет горячая вода. Они в очень изношенном состоянии, отметили активисты. Бункер не используется и частично затоплен, сообщили в общественной организации «Уральский хронотоп».

Отмечается, что в этом бункере когда-то хранили уголь. Он примыкает к третьему корпусу конструктивистского комплекса «Дом Уралоблсовета». Корпус был возведен в 1930 году, в его подвале находилась угольная котельная, которая отапливала комплекс.

Найденный бункер
Фото:"Уральский хронотоп" Вконтакте

Углехранилище имело отдельный вход, который, предположительно в конце 1980-х годов, заложили за ненадобностью. Активисты добавляют, что предназначение бункера на сегодняшний день неясно. Также не установлено, кто за него отвечает и кому он принадлежит.

Напомним, в Нижнем Тагиле во время строительства сквера за ДК «Юбилейный» была обнаружена возможная усыпальница рода Демидовых. На данный момент на месте проводятся раскопки.

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