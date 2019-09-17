Нобелевский лауреат из Нижнего Тагила объяснил, почему учёные не стремятся в Россию
Переезд в Россию невозможен, потому что поддержка науки в нашей стране не соответствует ситуации в других странах, рассказал лауреат нобелевской премии из Нижнего Тагила Константин Новоселов. По его словам, при выборе нужно смотреть, насколько свободен учёный в выборе деятельности, и на оперативность финансирования.
В пример он привёл Великобританию.
Во всех странах ученые работают по одинаковым методикам. Дальше вопрос, насколько свободен ученый в выборе деятельности и насколько быстро финансирование позволяет менять направление. В Британии уровень свободы очень высок — мои грантодатели и государство полностью доверяют мне выбор направления исследования,цитирует Константина Новоселова издание 66.ru.
По мнению учёного, для развития привлекательности России необходимо создать прозрачные правила игры в материальном отношении и в плане исследований.
То, что у российских ученых есть возможность уезжать за границу, — это очень хорошо. Наука будет стагнировать, если люди не смогут получать опыт в других странах и участвовать в международных коллаборациях. Просто важен обратный поток. Сколько уехало — столько и приехало. Причем не только свои ребята должны возвращаться, но и чтобы иностранные ученые стремились работать у вас,говорит Новоселов.
Уроженец Нижнего Тагила Константин Новосёлов закончил Московский физико-технический институт и в 1999 году переехал в Нидерланды, где вместе с Андреем Геймом открыл графен, за что спустя десять лет был удостоен Нобелевской премией. Сейчас он официально проживает в Англии.