Нобелевский лауреат из Нижнего Тагила объяснил, почему учёные не стремятся в Россию

В пример он привёл Великобританию.

Во всех странах ученые работают по одинаковым методикам. Дальше вопрос, насколько свободен ученый в выборе деятельности и насколько быстро финансирование позволяет менять направление. В Британии уровень свободы очень высок — мои грантодатели и государство полностью доверяют мне выбор направления исследования,цитирует Константина Новоселова издание 66.ru.

По мнению учёного, для развития привлекательности России необходимо создать прозрачные правила игры в материальном отношении и в плане исследований.

То, что у российских ученых есть возможность уезжать за границу, — это очень хорошо. Наука будет стагнировать, если люди не смогут получать опыт в других странах и участвовать в международных коллаборациях. Просто важен обратный поток. Сколько уехало — столько и приехало. Причем не только свои ребята должны возвращаться, но и чтобы иностранные ученые стремились работать у вас,говорит Новоселов.