Глава РАН потребовал повысить зарплаты ученым во время визита в Екатеринбург

17 октября столицу Урала посетил новый президент Российской академии наук - академик Александр Сергеев. Это его первый визит в регион в статусе главы РАН.

Визит президента РАН в Екатеринбург состоялся накануне 30-летия Уральского отделения академии. Александр Сергеев является приглашенным гостем на торжество, которое состоится 19 октября.





Новый президент выступил перед учеными в актовом зале Института физики металлов УрО РАН 17 октября. В своей речи он обратил внимание на низкий уровень зарплаты ученых и необходимость повышения статуса академии наук.





Сейчас в академии работает около 500 человек, и все получают оклад в 10 000 рублей. Зарплата вице-президента со всеми надбавками достигает максимум 60 - 70 тысяч, -- рассказал Александр Сергеев.



Также президент отметил, что в конфигурации РАН и ФАНО должен повыситься статус академии наук. Для разработки идей и их осуществления РАН не хватает того статуса, который существует сейчас, пишут «Аргументы и Факты».