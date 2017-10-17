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Новости Нижнего Тагила

Изображения планет Солнечной системы появились в Google Maps (ФОТО)

17 октября 2017, 12:00Добавить новость
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Для приложения Google Maps вышло обновление. Теперь пользователям стали доступны изображения планет и других объектов Солнечной системы.

На изображенных планетах и спутниках также изображены различные топографические объекты.

 

Обновление создавалось на основе фотографий, сделанных зондом «Кассини», запущенном в космос еще в 1997 году. За то время, что зонд находился в пространстве Солнечной системы, ему удалось сделать более 500 000 фотографий. С помощью этих фото ученые воссоздали другие планеты и спутники системы.

 

На данный момент в обновлении Google Maps доступно 16 объектов Солнечной системы. Как пишет REGNUM, помимо Земли, пользователи сети могут посетить Марс, Венеру, Меркурий, Плутон и другие небесные тела.

 

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