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Новости Нижнего Тагила

Лишь двое свердловчан набрали наивысший балл в тесте по истории Отечества

17 декабря 2017, 09:00Добавить новость
город,Екатеринбург,проверка,Свердловская область,школьники,история,отечество,тест
В столице Урала накануне подвели итоги Всероссийского теста по истории Отечества. Только двое свердловчан справились с тестом на твёрдую пятерку.

Из 600 человек правильно ответить на все вопросы смогла только одна екатеринбурженка. Известно, что женщине 54 года. Она писала тест на площадке одного из вузов Екатеринбурга.

Организаторы отметили, что участники, набравшие более 30 баллов, – практически отличники. Всего успешно сдали тест около 60 человек. Свыше 35 баллов набрали 25 человек.

По области наивысший балл набрал мужчина из посёлка Полуночное Ивдельского района. Ноль правильных ответов дал только один свердловчанин.

Самый пожилой участник акции – 81-летний мужчина. Средний возраст сдававших тест – 17-19 лет.

Подготовиться к тесту заранее было сложно – вопросы охватывали всю историю, а не конкретный период. Большинство вопросов касались революции 1917 года. Также в заданиях были вопросы по героическим вехам истории, сюжетам Древней и Новой истории России и по достижениям в разных сферах, передает E1.ru.

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