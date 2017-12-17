-8
Свердловская область
Нижний Тагил
-8
день: -6
вечер: -7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.90 + 0.19
EUR 69.43 + 0.03
Новости Нижнего Тагила

Платформа для создания лонгридов появилась в Одноклассниках

17 декабря 2017, 09:15Добавить новость
интернет,Россия,сайт,лонгрид,одноклассники,соцсети,платформа
Сейчас в Одноклассниках авторы контента смогут самостоятельно создавать лонгриды на площадке соцсети. Специально для этого разработчики видоизменили форму для заметок.

Так, в этом разделе теперь можно публиковать материалы с текстом большого объема. Теперь это единое поле, где можно без труда менять расположение объектов, загружать несколько изображений прямо из файловой системы компьютера, вставлять смайлы, музыку и опросы.

 

Форма для лонгридов работает на ПК разной мощности, а также при плохом качестве интернет-соединения.

Ранее соцсеть сделала возможным для пользователей публикацию заметок с цветным фоном и крупным шрифтом. Благодаря нововведениям, на Одноклассниках возросло количество публикаций.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Школа стримеров стартует в социальной сети «Одноклассники»
14 декабря, 08:00
0 0
Дискография Виктора Цоя вновь появилась в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»
8 ноября, 21:30
0 0
«Портрет молодёжи» был составлен по результатам опроса пользователей ВКонтакте
3 ноября, 08:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 37
Подписаться на новости