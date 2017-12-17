Платформа для создания лонгридов появилась в Одноклассниках

Так, в этом разделе теперь можно публиковать материалы с текстом большого объема. Теперь это единое поле, где можно без труда менять расположение объектов, загружать несколько изображений прямо из файловой системы компьютера, вставлять смайлы, музыку и опросы.

Форма для лонгридов работает на ПК разной мощности, а также при плохом качестве интернет-соединения.





Ранее соцсеть сделала возможным для пользователей публикацию заметок с цветным фоном и крупным шрифтом. Благодаря нововведениям, на Одноклассниках возросло количество публикаций.