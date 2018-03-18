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Новости Нижнего Тагила

144 камеры видеонаблюдения работают в Нижнем Тагиле и округе в день выборов (ФОТО)

18 марта 2018, 10:05Добавить новость
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В избирательных пунктах и помещениях ТИК Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа работает 144 камеры видеонаблюдения за проходящими выборами президента РФ.

Проследить за ситуацией на том или ином избирательном участке может любой человек, имеющий доступ в интернет.

Интересно, что передаётся не только изображение, но и звук.

Всего на территории Свердловской области работает 3222 камеры.

Такой подход, по мнению областного избиркома, нацелен на формирование доверия к выборам и их результатам.

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Изображение с сайта «Наш выбор-2018»
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