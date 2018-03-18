144 камеры видеонаблюдения работают в Нижнем Тагиле и округе в день выборов (ФОТО)

Проследить за ситуацией на том или ином избирательном участке может любой человек, имеющий доступ в интернет.



Интересно, что передаётся не только изображение, но и звук.



Всего на территории Свердловской области работает 3222 камеры.



Такой подход, по мнению областного избиркома, нацелен на формирование доверия к выборам и их результатам.



