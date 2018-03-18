144 камеры видеонаблюдения работают в Нижнем Тагиле и округе в день выборов (ФОТО)

В избирательных пунктах и помещениях ТИК Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа работает 144 камеры видеонаблюдения за проходящими выборами президента РФ.
Проследить за ситуацией на том или ином избирательном участке может любой человек, имеющий доступ в интернет.
Интересно, что передаётся не только изображение, но и звук.
Всего на территории Свердловской области работает 3222 камеры.
Такой подход, по мнению областного избиркома, нацелен на формирование доверия к выборам и их результатам.
Изображение с сайта «Наш выбор-2018»