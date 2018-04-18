-4
Свердловская область
Нижний Тагил
-4
день: 0
вечер: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.15 + 3.89
EUR 75.84 + 5.28
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

22 жалобы на «поборы» в школах и детсадах Нижнего Тагила поступили в мэрию города

18 апреля 2018, 07:30Добавить новость
город,деньги,закон,нарушение,Нижний Тагил,образование,Свердловская область,школа,школьники,поборы,детские сады
В Нижнем Тагиле на контроле управления образования находится проблема незаконных «поборов» в образовательных учреждениях города. Борьбу с коррупционными фактами обсудили накануне в мэрии города.

Начальник управления образования города Игорь Юрлов сообщил о том, что меры по предупреждению незаконного сбора денег на различные нужды прописаны в специальном приказе №659. Документ вступил в силу 20 сентября 2017 года.

Известно то, что в мэрию поступило 13 сообщений о «поборах» в школах, 8 – в детских садах и одно – в учреждении дополнительного образования. По всем фактам были проведены проверки, ответственные понесли дисциплинарное наказание: им приостановили выдачу премиальной части зарплаты.

В управлении образованием сообщили, что на 2018 год в бюджет заложены средства на снабжение образовательных учреждений на те цели, на которые чаще всего незаконно собирают деньги (моющие средства, игровое оборудование, средства развития).

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Надоели поборы в садике или школе? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Наценка в 900% на продукты питания обнаружена в школе Екатеринбурга
7 марта, 10:00
0 4
Одиннадцатиклассники тагильских школ впервые отпразднуют выпускной в цирке
13 апреля, 17:35
3 0
Мэрия Верхней Пышмы отказалась зачислять ребёнка в первый класс
5 апреля, 08:30
12 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 167
Подписаться на новости