Самолеты «Байкал» планируется запустить в серийное производство на Среднем Урале

Первые проверки «Байкал» прошел еще в январе, как и дебютный полет. В настоящий момент разрабатывается программа по поэтапному выходу 20 самолетов в год с новой площадки с дальнейшим наращиванием темпов выпуска. Производство планируют наращивать соответственно объему заказов. Уже в следующем году запланированы первые коммерческие поставки.