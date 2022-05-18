Самолеты «Байкал» планируется запустить в серийное производство на Среднем Урале

В 2023 планируется завершить конструкторские и сертификационные испытания летного многоцелевого аппарата «Байкал». В связи с этим площадкой для производства и запуска в серию самолетов, которые станут заменой советским Ан-2, будет Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Также планируется расширить базу для производства «новинок». В частности, «Титановую долину», где располагается завод. Там запустят еще один корпус площадью 6,5 тысячи квадратных метров.
Предприятие пользуется всеми льготами, которые предусмотрены во всех экономических зонах РФ, заявил и. о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Будущий корпус планируется построить за счет заемных средств, но с компенсацией расходов из областного бюджета. Сама программа по расширению производства рассчитана на десять лет.
Первые проверки «Байкал» прошел еще в январе, как и дебютный полет. В настоящий момент разрабатывается программа по поэтапному выходу 20 самолетов в год с новой площадки с дальнейшим наращиванием темпов выпуска. Производство планируют наращивать соответственно объему заказов. Уже в следующем году запланированы первые коммерческие поставки.
У «Байкала» девять мест, поэтому аппарат может перевозить не только пассажиров, но и грузы на местных направлениях. В частности, тушить лесные пожары. Помимо прочего, «Байкалу» не требуется особая взлетно-посадочная полоса.
Самолет имеет возможность посадки на грунт, будет оснащен лыжными и поплавковыми шасси, рассказал заместитель гендиректора УЗГА — директор дивизиона «Самолеты» Евгений Сергеев.
Первые полноценный образец двигателя российского производства планируется получить в декабре 2022 года, а в марте следующего — предсерийный.
Дальше — планомерное освоение, установка его на летающей лаборатории и переход к серийному производству, поделился технический директор УЗГА Леонид Худорожков.
При разработке двигателя для «Байкала» используются передовые российские технологии, а также титановые компоненты и детали, напечатанные на 3D-принтерах.