Российские 3D-технологии обогнали китайские по скорости печати

В России есть свое производство 3Д-принтеров больших размеров. Такое оборудование по функционалу не отличается от импортных образцов, в некоторых аспектах даже превосходят их. Например, они доступны по цене, имеют русскоязычное программное обеспечение и техническую поддержку, а также используют интересные технические решения, поэтому способны конкурировать с китайскими, американскими и европейскими моделями. Кроме того, уже российские 3D-технологии смогли обогнать китайские по скорости печати.

Что такое скорость печати в 3D-технологиях Для тех, кто занимается 3D-печатью профессионально, важен для работы показатель скорости. Заработок печатника во многом зависит от того, как быстро устройство будет изготавливать модель или комплектующие.

Скорость печати обозначается как миллиметры в секунду. Но этот показатель касается только идеальных условий, когда устройство распечатывает только прямую линию без пауз. В действительности же приходится создавать не длинную стену, а разнообразные геометрические формы, порой очень причудливые.

Скорость отличается в зависимости от метода печати 3D-принтера. Сейчас самыми популярными технологиями являются методика наплавления пластика (FDM/FFF) и методика лазерного спекания (DLP/SLA). В первой задействуют пластик, а во второй – полимерную смолу. Работа с последним материалом проходит гораздо быстрее. На принтере, который выполняет лазерное спекание, можно поставить в работу 10 деталей и больше. Если использовать оборудование с технологией наплавления пластика, то в этом

случае приходится делать каждый элемент по отдельности.

Быстрые принтеры от компании «Царь3D» Компания «Царь3D» работает в сфере 3Д-технологий с 2012 года. Сначала она занималась производством небольших настольных 3Д-принтеров, но спустя 2 года переориентировалась на изготовленных крупноформатного оборудования.

Примером является модель TS600 PRO, которая использует технологию печати FDM. Рабочая камера по размерам 600х600х600 мм. Используются материалы PETG, ABS, HIPS, ASA, PET, POM. Скорость печати составляет от 250 куб. см в час. Другая модель TS1200PRO имеет рабочую область 1200х600х900 мм. Ее скорость печати до 8 раз быстрее по сравнению со стандартными настольными принтерами производственного класса.