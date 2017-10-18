Соцсеть «ВКонтакте» покажет лекции из ведущих ВУЗов России в прямом эфире

Научные лекции будут транслироваться из десятков федеральных и региональных университетов. Так, в акции уже согласились принять участие МГУ, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, МАИ, МИСис и многие другие.





Серия трансляций началась с семинара МФТИ по искусственному интеллекту. Следом за ним выступил создатель Alibaba Group Джек Ма со своей лекцией о предпринимательском деле в МГУ им. Ломоносова.





В 19:00 19 октября начнется серия лекций «Лобачевский Lab» из «Парка науки ННГУ». Увидеть прямые трансляции пользователи смогут с любого устройства: как с компьютера, так и через приложение на Android или iOS. Все трансляции будут доступны в сообществе Минобрнауки РФ «ВКонтакте».