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Новости Нижнего Тагила

Соцсеть «ВКонтакте» покажет лекции из ведущих ВУЗов России в прямом эфире

18 октября 2017, 21:00Добавить новость
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Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с министерством образования и науки РФ покажет онлайн-трансляции лекций из самых известных университетов страны.

Научные лекции будут транслироваться из десятков федеральных и региональных университетов. Так, в акции уже согласились принять участие МГУ, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, МАИ, МИСис и многие другие.

Серия трансляций началась с семинара МФТИ по искусственному интеллекту. Следом за ним выступил создатель Alibaba Group Джек Ма со своей лекцией о предпринимательском деле в МГУ им. Ломоносова.

В 19:00 19 октября начнется серия лекций «Лобачевский Lab» из «Парка науки ННГУ». Увидеть прямые трансляции пользователи смогут с любого устройства: как с компьютера, так и через приложение на Android или iOS. Все трансляции будут доступны в сообществе Минобрнауки РФ «ВКонтакте».

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