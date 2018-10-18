Куйвашев подписал изменения в закон «Об образовании в Свердловской области»

Изменения в закон «Об образовании в Свердловской области», ранее принятые на заседании регионального Заксобрания, были подписаны Главой региона. После принятие изменений педагоги Свердловской области начнут получать компенсации за подготовку и проведение ГИА. Ранее дополнительные денежные выплаты предусматривались только при организации ЕГЭ. Порядок выплат и размер будет определять областное правительство.

Помимо этого, региональное правительство будет обладать возможностью для установки квот на прием на целевое обучение в рамках образовательных программ высшего образования за счет бюджета области.

Согласно внесенным изменениям, предусматривается организация бесплатной перевозки учащихся в государственных и муниципальных образовательных организациях. Для учащихся в общеобразовательных организациях, возраст которых более 7 лет, обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования устанавливаются льготы. Снижается стоимость проезда на пригородном железнодорожном транспорте на 50%.