В Свердловской области 22 молодых ученых получат по 200 тысяч рублей
Сегодня, 19:37НаукаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области объявлен конкурс молодых ученых. Победители в 22 номинациях получат по 200 тысяч рублей, сообщает правительство региона.
Сумма приза в данном конкурсе не подлежит налогообложению. В 2019 году к традиционным 20 номинациям добавлены еще две – в области юриспруденции и сельскохозяйственных наук.
По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, за 15 лет существования конкурса лауреатами стали 256 участников. Почти все они продолжают свою научную деятельность в вузах региона и академических институтах УрО РАН.
Отправить на конкурс работу можно до 1 ноября. Соискатели должны быть не моложе 35 лет. Выдвигать работы могут президиум УрО РАН, объединенные ученые советы по областям наук УрО РАН, ученые советы научных организаций и высших учебных заведений.
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