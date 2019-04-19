В Свердловской области 22 молодых ученых получат по 200 тысяч рублей

Сумма приза в данном конкурсе не подлежит налогообложению. В 2019 году к традиционным 20 номинациям добавлены еще две – в области юриспруденции и сельскохозяйственных наук.

По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, за 15 лет существования конкурса лауреатами стали 256 участников. Почти все они продолжают свою научную деятельность в вузах региона и академических институтах УрО РАН.