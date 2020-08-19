На Урале учёные проводят эксперимент по изучению космической радиации

По словам представителей Института промышленной экологии УрО РАН, на крыше памятника «Белая Башня» появилась специальная нейтронная ловушка: датчик, в котором учитывается количество попавших туда нейтронов. Внутри находится детектор , который их замедляет.
Прибор выглядит как черный шар, его разработка уникальна. В России на данный момент существует только две таких нейтронных ловушки, вторая находится в Снежинске.
Нейтронное излучение очень важно для изучения, так как учёные считают, что частицы при взаимодействии с атмосферой образуют излучение. Это влияет на жителей Земли.
В дальнейшем учёные планируют установить и другие подобные приборы.