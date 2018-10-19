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Учебный процесс в школе №55 на Вагонке в Нижнем Тагиле начнётся 1 декабря
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
20170608 124010

Учебный процесс в школе №55 на Вагонке в Нижнем Тагиле начнётся 1 декабря

Сегодня, 17:56НаукаФото: mousosh55.ucoz.ru
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