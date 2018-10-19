Учебный процесс в школе №55 на Вагонке в Нижнем Тагиле начнётся 1 декабря
Ремонт в школе №55 в Дзержинском районе Нижнего Тагила будет завершён к декабрю. Учебный процесс начнётся в первый день зимы.
Реконструкция кровли в учебном заведении завершится 15 ноября. Об этом сообщил директор ООО НТК «Стройрегион» Евгений Попов. Рабочие приступили к утеплению крыши и начали просушку помещений, пострадавших от протечек воды.
В школе ежедневно проводятся штабные совещания, где члены комиссии проверяют выполнение запланированных работ и соблюдение графика ремонта.
Перед нами стоит задача выполнить ремонт крыши, привести в порядок 42 помещения на третьем этаже, которые пострадали от воды, а также ликвидировать промокшие участки на втором этаже, в столовой и спортивном зале, сообщил начальник управления городским хозяйство Владимир Юрченко.
Учебный процесс в отремонтированном здании школы начнётся 1 декабря. Об этом родителям учеников сообщила Татьяна Удинцева, начальник управления образования.
Перед нами стоит задача выполнить ремонт крыши, привести впорядок 42 помещения на третьем этаже, которые пострадали от воды, а также ликвидировать промокшие участки на втором этаже, в столовой и спортивном зале, отметила Удинцева.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пояснил, что на объекте проводится капитальный ремонт вместо планового ремонта кровли. Дело в том, что специалисты, обследовавшие учреждение, выявили множество дефектов. Глава города отметил, что средства на ремонт школы №55 есть, поэтому работы будут закончены в указанные сроки.