Дистанционная подготовка кадров в режиме самоизоляции в НОЧУ ДПО ЦПК «Перспектива»

Следует заметить, что данный период является самым благоприятным для обучения сотрудников, повышения их квалификации. Данное обучение целесообразно проводить в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий.

В чем же преимущество дистанционного обучения в режиме самоизоляции?

Доступ к порталу открыт круглосуточно, вы можете заходить в любое удобное для вас время. Количество часов для занятий в течение дня не регламентировано. В связи с наличием свободного времени, у вас есть возможность изучать нормативные документы, презентации, лекции и учебную литературу более тщательно, в итоге получить больший объем новых знаний и умений для дальнейшего их применения в работе. Это неоценимый вклад в свое будущее и свою карьеру.

Направления дистанционного обучения, которые предлагает наш учебный центр:

Предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности

Предэкзаменационная подготовка на группу допуска по электробезопасности

Курсы повышения квалификации в области промышленной безопасности (все направления)

Охрана труда

Пожарно-технический минимум

Охрана труда при работах на высоте

Курсы оказания первой доврачебной помощи

Детальная информация по предоставляемым курсам обучения расположена на нашем сайте perspektiva-nt.ru, информацию можно уточнить по телефонам 8 (3435) 41-83-10, 41-84-28, по эл.почте: info_perspektiva@mail.ru, так же мы есть в социальных сетях VK https://vk.com/club187147554.

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