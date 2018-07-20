Два ОУ Нижнего Тагила получили гранты из федерального бюджета

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Два образовательных учреждения Нижнего Тагила получили гранты, предоставленные федеральным бюджетом, на реализацию инновационных проектов. Начальная школа-детский сад №105 и гимназия №18 стали единственными победителями из Свердловской области.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Администрация Нижнего Тагила
Образовательные учреждения Нижнего Тагила представляли свои проекты на конкурсе по модернизации образования, который проводился в рамках программы «Развитие образования». В конкурсе участвовали 241 образовательное учреждение, 35 из них из Свердловской области.
Из представлявших Свердловскую область учреждений лишь тагильским ОУ удалось получить гранты на реализацию своих проектов.
Гимназия №18 представила на конкурсе проект «Система социокультурных практик как основа формирования гражданской идентичности». В начальной школе–детском саду № 105 благодаря гранту будет реализован проект «Играем вместе!», который разработан для ребят, имеющих особые образовательные возможности.
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