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Два ОУ Нижнего Тагила получили гранты из федерального бюджета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два ОУ Нижнего Тагила получили гранты из федерального бюджета

Сегодня, 22:20Наука
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