Два ОУ Нижнего Тагила получили гранты из федерального бюджета

Образовательные учреждения Нижнего Тагила представляли свои проекты на конкурсе по модернизации образования, который проводился в рамках программы «Развитие образования». В конкурсе участвовали 241 образовательное учреждение, 35 из них из Свердловской области.

Из представлявших Свердловскую область учреждений лишь тагильским ОУ удалось получить гранты на реализацию своих проектов.