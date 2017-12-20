Магазины могут работать без чеков после федерального сбоя в работе касс «Штрих-М»

Торговые сети страны, в работе онлайн-касс которых сегодня произошел сбой, могут рассчитываться с покупателями без применения контрольно-кассовой техники. Осуществление расчетов без применения специальной техники не будет считаться правонарушением до устранения технического сбоя в работе контрольно-кассовых аппаратов производителей АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель».

Как сообщили в ФНС, массовый сбой в работе онлайн-касс с фискальным регистратором четырех производителей кассовой техники произошел по всей стране с 01:00 20 декабря.

Собеседники из компании-производителя контрольно-кассовых аппаратов о причинах аварии пока не сообщают. Для устранения последствий этого масштабного общефедерального сбоя пришлось привлечь 20 000 сервисных инженеров и 2 500 центров технического обслуживания.

В налоговой службе также пояснили, что в сложившихся обстоятельствах федерального сбоя торговые точки в разных городах России могут осуществлять расчеты с покупателями без применения контрольно-кассовых машин. Это распространяется и на алкогольную продукцию.

Пользователи, в работе которых произошел сбой, вправе осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники. После восстановления работоспособности контрольно-кассовой техники пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неучтенной по контрольно-кассовой технике выручки, -- сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы.

Торговые точки не будут привлекаться к административной ответственности при отпуске товара без кассового чека.

В таких обстоятельствах отсутствует вина пользователей за осуществление расчетов без применения контрольно-кассовой техники. Такие пользователи не подлежат привлечению к административной ответственности, -- пояснили в ФНС.

Некоторые компании Нижнего Тагила, работа которых завязана только на электронной оплате, страдают от простоя и несут убытки. В распоряжении этих компаний находится контрольно-кассовая техника производителей АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель».

Соседний магазин уже открылся, там принимают наличкой. Мы вынуждены простаивать, так специфика нашей работы не позволяет принимать наличные денежные средства, -- поделились информацией сотрудники интернет-магазина.

В одной из торговых точек города продавцы рассказали, что вынуждены записывать проданный товар вручную. Недовольны и покупатели, которые желают получить чек о покупке.



