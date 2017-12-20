-9
Свердловская область
Нижний Тагил
-9
вечер: -8
ночь: -10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.72 + 0.11
EUR 69.50 + 0.33
Новости Нижнего Тагила

Магазины могут работать без чеков после федерального сбоя в работе касс «Штрих-М»

20 декабря 2017, 16:30Добавить новость
деньги,Нижний Тагил,АО Штрих-М,ООО РР-Электро,ООО Тринити,ООО «НТЦ «Измеритель»,ФНС,контрольно-кассовая техника,сбой

Торговые сети страны, в работе онлайн-касс которых сегодня произошел сбой, могут рассчитываться с покупателями без применения контрольно-кассовой техники. Осуществление расчетов без применения специальной техники не будет считаться правонарушением до устранения технического сбоя в работе контрольно-кассовых аппаратов производителей АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель». 

Как сообщили в ФНС, массовый сбой в работе онлайн-касс с фискальным регистратором четырех производителей кассовой техники произошел по всей стране с 01:00 20 декабря.

 

Собеседники из компании-производителя контрольно-кассовых аппаратов о причинах аварии пока не сообщают. Для устранения последствий этого масштабного общефедерального сбоя пришлось привлечь 20 000 сервисных инженеров и 2 500 центров технического обслуживания. 

 

В налоговой службе также пояснили, что в сложившихся обстоятельствах федерального сбоя торговые точки в разных городах России могут осуществлять расчеты с покупателями без применения контрольно-кассовых машин. Это распространяется и на алкогольную продукцию.

 

Пользователи, в работе которых произошел сбой, вправе осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники. После восстановления работоспособности контрольно-кассовой техники пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неучтенной по контрольно-кассовой технике выручки, -- сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы.

 

Торговые точки не будут привлекаться к административной ответственности при отпуске товара без кассового чека.

 

В таких обстоятельствах отсутствует вина пользователей за осуществление расчетов без применения контрольно-кассовой техники. Такие пользователи не подлежат привлечению к административной ответственности, -- пояснили в ФНС.

 

Некоторые компании Нижнего Тагила, работа которых завязана только на электронной оплате, страдают от простоя и несут убытки. В распоряжении этих компаний находится контрольно-кассовая техника производителей АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель».

 

Соседний магазин уже открылся, там принимают наличкой. Мы вынуждены простаивать, так специфика нашей работы не позволяет принимать наличные денежные средства, -- поделились информацией сотрудники интернет-магазина.

 

В одной из торговых точек города продавцы рассказали, что вынуждены записывать проданный товар вручную. Недовольны и покупатели, которые желают получить чек о покупке.

Получается, теперь работать с записями на бумажках. Боюсь, что потом будет много ошибок при сведении воедино. А если переоценка? Все же в программе автоматически меняется. Покупателям тоже приходится объяснять, почему таким образом работаем, -- рассказала сотрудница магазина.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Массовый сбой при оплате картами произошел в Нижнем Тагиле на терминалах «Штрих-М»
сегодня, 13:45
2 3
Тагильчанин получил сдачу с покупки на АЗС, когда не смог долить себе бензин (ВИДЕО)
вчера, 18:20
8 6
Раздача новогодних ёлок стартовала в Нижнем Тагиле
вчера, 09:05
7 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 140
Подписаться на новости