«Одноклассники» запускают интеграцию с госуслугами в регионах России

Стартует совместный пилотный проект социальной сети «Одноклассники» и МФЦ Республики Дагестан. В случае положительного опыта интеграции подобные проекты стартуют и в других регионах России.



Жители Дагестана получат возможность регистрироваться в социальной сети через МФЦ, а после регистрации смогут заказывать госуслуги и проверять статус ранее заказанных услуг через свой профиль.



Как сообщает пресс-служба «Одноклассников», для интеграции запустят специальное приложение, которое появится во всех версиях и на всех устройствах.





Для нас важно, чтобы пользователи социальной сети имели доступ к самым важным и востребованным сервисам. Множество людей во всех регионах каждый день пользуются государственными услугами, и скоро в «Одноклассниках» все услуги они смогут оформлять, не покидая соцсети. Это большой шаг в сторону интеграции онлайн-сервисов с привычными услугами. Мы рады, что коллеги из Республики Дагестан, МФЦ и Министерство печати и информации, стали первыми, кто запустит такой важный проект, -- рассказал директор по стратегическому партнерству социальной сети «Одноклассники» Александр Володин.