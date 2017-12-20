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Новости Нижнего Тагила

Ремонт кровли начался в школе №56 Нижнего Тагила: впереди капремонт (ВИДЕО)

20 декабря 2017, 17:30Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,ремонт,школа,капремонт,мэр,Тагилстроевский район,Тагилстрой,школа 56
Отсутствие крыши на здании школы № 56 могут наблюдать на этой неделе жители Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Это не последствия случившегося летом урагана, а начало давно ожидаемого ремонта здания школы.

Большая работа только началась. По состоянию на 20 декабря, строители полностью сняли шиферное покрытие и приступили к очистке перекрытий, передаёт «Тагил-ТВ». Всего на крыше трудятся 14 человек:

 

Идёт очистка перекрытий от лишнего шлака, обрабатывается доска огне-биозащитой. Готовим все материалы, в ближайшее время начнём закрывать. Профлист ждём уже на следующей неделе. Я думаю, что в течение месяца кровля будет перекрыта и мы приступим к внутренним работам, к утеплению, -- поведал Сергей Кузнецов, мастер строительно-монтажных работ.

 

Во вторник, 19 декабря, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов провёл на объекте рабочее совещание и проконтролировал ход работ. Подрядчик пообещал уже на следующей неделе предоставить ему предварительный график капитального ремонта. Через месяц, в январе, должны начаться внутренние работы.

 

Для отдельных видов работ будут разыгрываться разные контракты: на оборудование, благоустройство, перенос сетей. Последний вид работ освободит задний двор школы под строительство спортивных объектов:

 

Мы это делаем с целью ремонта, всё-таки здание должно функционировать долго и сети должны это обеспечить. Но вторая цель — перенос сетей позволит освободить площадку на заднем дворе школы для благоустройства и строительства летних спортивных сооружений и спортивного зала, -- сказал Сергей Носов.

 

Контракт на строительство спортивного зала будет разыгран отдельно. Ориентировочно, здание зала будет готово в 2019 году.

 

Возвращаясь к текущему ремонту, можно добавить, что в школе все отремонтированные кабинеты и столовая будут оснащены новым оборудованием. Завершить ремонт здания планируется к осени 2018 года, к самому началу учебного года.

 

Видео «Тагил-ТВ»

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