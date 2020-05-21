Геология грунта под фундамент в Москве и области

Компания «ГЕОЭксперт» выполнит геологические изыскания грунта для проектирования фундамента по привлекательной цене. Мы изучаем все значимые характеристики грунтовых слоев и подземных вод на различной глубине.

Виды исследования грунта под фундамент Существует два основных способа изучения грунтовых условий на участке под строительство: полевой и лабораторный. Наша компания обладает полным спектром возможностей для исследования геологии на месте изысканий и в лаборатории.

Полевой вид исследований дает возможность узнать о следующих характеристиках:

тип грунта – песок, супесь, глина, суглинок, другие;

сопротивление грунта давлению зонда на заданной глубине;

прочностные качества;

деформационные качества.

Данные характеристики имеют важное значение при выборе типа фундамента, определении его заглубления. Они позволяют сделать правильные расчеты нагрузок на основание от фундамента без возникновения деформаций в грунтовом слое. Это является залогом сохранения целостности конструкций дома на протяжении всего срока эксплуатации.

Лабораторные испытания позволяют получить следующие данные:

физико-механические свойства – определяют несущую способность грунтовых слоев, они дополняют полевые исследования;

химические качества грунта – дают истинную картину, как кислотность, коррозийная активность грунта и подземных вод влияют на металлические и другие виды конструкций.

Сведения об агрессивных качествах грунтовых условий дают возможность верно выбрать материал конструкций. При необходимости применяют специальные составы или добавки для защиты конструктивных элементов.

Геологические исследования грунта под фундамент Для качественного проведения геологических изысканий под фундамент необходим ряд факторов:

опытные квалифицированные специалисты способные эффективно и недорого спланировать программу работ по изучению грунтовых условий, сделать прогноз, предоставить рекомендации по исследованиям;

современное лабораторное и полевое оборудование для получения достоверных характеристик грунта и подземных вод на площадке под строительство.

Компания «ГЕОЭксперт» обладает всеми возможностями для геологических изысканий по фундамент зданий различных габаритов: от малоэтажных коттеджей до многоквартирных жилых домов, промышленных сооружений. Мы выполняем экологические изыскания, прочие виды исследований.

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