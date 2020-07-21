Экспертиза подтвердила принадлежность найденных в 1979 году останков царской семье

Как заявил кандидат исторических наук Евгений Пчелов, детальный анализ первоисточников и документов дала возможность воссоздать картину событий.

По словам эксперта, удалось восстановить последовательность происходящих событий непосредственно за несколько дней до расстрела и установить происходящее в подвале, в день расстрела.

Данная экспертиза позволила также подтвердить подлинность останков, обнаруженных на Поросенковом лугу в 1979 году. По словам Евгения Пчелова, найденные останки принадлежат императору Николаю II и его семье.

В канун 102 годовщины гибели царской семьи 17 июля, были раскрыты некоторые подробности по данному делу, которое было возобновлено в 2015 году. В течение всего периода было уже проведено 37 экспертиз, в числе которых судебно-медицинские (антропологические), почерковедческие, трасологические, молекулярно-генетические, сообщает старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова. Ряд проведённых исследований позволил пролить свет на детали того дня.