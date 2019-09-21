Что такое СRM?

Благодаря применению Ванбокс - система crm, можно не только правильно выстроить диалог с покупателем, но и исключить все ошибки, которые раньше были допущены в работе. Далее более детально рассмотрим программу.

Как выглядит данная система? СРМ представляет базу данных, в которой хранится вся подробная информация о каждом клиенте. Внешний вид ее напоминает список, при переходе на который открывается история алгоритма работы с покупателем, история совершенных сделок, звонков, контактных данных и документации.

Когда клиент совершает звонок, CRM предлагает автоматически открыть окно, где отображается детализированное описание всех ранее совершенных операций. Это значительно упрощает работу менеджеров и помогает исключить возникновение проблем в дальнейшем. Даже если покупателя вел другой менеджер, история его работы полностью сохраняется и отображается на экране монитора. Кроме того, система автоматически отправляет пользователю сообщения на телефон или электронную почту о статусе заказа, что значительно упрощает процесс работы и экономит время всех менеджеров и клиентов.

Это лишь небольшая часть возможностей данной программы. Ей свойственны и другие немаловажные функции, а именно такие, как:

оформление учета сделок и заявок;

управление проектами и задачами;

проектами и задачами; создание онлайн-отчетов;

проведение записи клиентов;

подсчет стоимости услуг;

организация бизнес-процессов.

Как видно, благодаря CRM можно не только повысить рост продаж и увеличить прибыль компании, но также исключить ошибки в работе сотрудников. Программа предоставляет возможность зарабатывать больше и тем самым успешнее развивать свой бизнес.

Как же понять, нужна ли CRM предприятию, или нет? Для того, чтобы узнать, как лучше использовать данную систему, в первую очередь следует определиться в ее необходимости для компании. Итак, если в основе бизнеса лежит работа с письмами, проведение звонков и личные встречи с клиентами, то применение CRM станет очень удобным методом. Благодаря тому, что история общения сохраняется в одном месте, становится возможным легче выстроить отношения с каждым клиентом, а также без затруднений привлечь новых. Теперь понятно, почему многие специалисты рекомендуют внедрять представленную программу именно собственникам оптовых интернет-площадок.

Если суть работы компании заключается в личных связях и встречах, где нет необходимости использовать рассылку писем и уведомлений, предприятие не будет испытывать потребности в установке каких-либо программ. Его прибыль полностью зависит от грамотности и опыта работы менеджера.

А чтобы окончательно определиться и сделать выбор, следует ознакомиться с основными функциями, которые выполняет СРМ. Таким образом, она автоматически:

собирает активные заявки с сайта и предоставляет их менеджерам уже в готовом виде. Просроченные заявки подает руководителю и тем самым позволяет контролировать рабочий процесс.

формирует отчет работы каждого сотрудника. Благодаря подсчету общего количества сделок, звонков и проведенных встреч, можно посмотреть эффективность работы каждого сотрудника по отдельности.

помогает быстро обучить нового пользователя всем рабочим процессам. Новичок не должен будет запоминать горы лишней информации и ее расположение в папках, а будет выполнять готовые задачи, которые предлагает СРМ.

В итоге хотелось бы отметить, что внедрением Onebox занимаются специально обученные люди. Но, если есть желание, установку может выполнить любой пользователь ПК. Для этого ему понадобится лишь немного времени и правильно составленная инструкция.