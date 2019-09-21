Морские навигационные приборы, инструменты и оборудование

Тем не менее, океаны коварные. Пассажиры и экипаж должны быть подготовлены к чрезвычайным ситуациям. Различные типы навигационных приборов, оборудования и инструментов используются чтобы помочь капитану и морякам в условиях открытого моря.

Список инструментов и оборудования, используемого на борту, невероятно большой. Но не забудьте позаботиться о спасательном оборудовании, даже если вы плаваете возле берега.

ARPA Система, которая используется для создания маршрута с использованием радиолокационных контактов. Она способна рассчитать курс, скорость и ближайшую точку сближения (CPA) отслеживаемого объекта. Это помогает определить, может ли судно столкнуться с другим крупным объектом, таким как айсберг, другой корабль или сухопутная территория. ARPA позволяет наблюдателям получать радиолокационную информацию. Позволяет отслеживать цели с высокой точностью, предотвращает столкновения в море.

ATA Похожа на систему автоматической радиолокационной прокладки. Этот навигационный инструмент также используется для создания маршрута с использованием радиолокационных контактов. Он отображает информацию о отслеживаемых объектах в виде чисел и графиков.

Устройство регистрации скорости и расстояния Навигационное оборудование, используемое для измерения скорости и расстояния, которое судно проходит от определенной точки. Таким образом, становится легко рассчитать расчетное время прибытия судна в конкретное место. Данные передаются администрации порта.

Пилотная карта Буклет информации, предоставляемой пилоту корабля. Он состоит из информации о судне, такой как размеры, осадка, круг разворота. Назначение – безопасное маневрирование.

Эхолот Эхо-зондирование – процесс, который используется для измерения глубины воды под судном путем передачи звуковых волн. Записывается интервал времени между излучением звуковой волны и возвратом импульса. Это позволяет определить глубину воды в конкретной точке.

Электронный дисплей и информационная система

ECDIS – это географическая система. Используется для морской навигации. Соответствует требованиям Международной морской организации. Позволяет экипажу определять местоположение и прокладывать маршруты.

Есть много другого важного оборудования на борту. Количество приборов исчисляется сотнями. Мы описали самые основные и важные.