Берегитесь! Крутые роботы приехали в Нижний Тагил!

Приходите на первую интерактивную выставку роботов на Урале – Робополис!
Робополис - первая выставка роботов в России где можно ВСЕ! Трогай, общайся, играй, взаимодействуй с каждым роботом! Захватывающее приключение для всей семьи в мире технологий.
Вас будут ждать:
- 50 роботов со всего мира!
- 5 зон виртуальной и дополненной реальности.
- Тесла-шоу.
- Робобокс и робофутбол.
- Роботы - зверушки.
- Душевные разговоры и танцы с роботами.
- Полеты на квадракоптерах.
- Нейроинтерфейсы для передвижения предметов силой мысли.
- Зона испытаний.
- и еще много всего необычного, чего вы раньше никогда не видели!
Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. Ведь среди роботов будут и те, что знакомы всем по известным фильмам, а еще они все - живые. Так что с ними можно не только сделать селфи, но и поговорить.
Интригующе? А это еще не все!
Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.
Кроме того на четырех мастер-классах дети смогут своими руками собрать робота, порисовать 3D-ручками, сделать настоящую голограмму и главное – все, что они сделают, смогут унести с собой.
«Робополис» – это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками.
Выставка проходит при поддержке технопарка Сколково.
Чтобы стать частью фантастического мира нужно лишь захватить с собой хорошее настроение. Возрастных ограничений нет. Так же нет ограничений по времени.
ТРЦ «DEPO»
Сайт: робополис.рф