Берегитесь! Крутые роботы приехали в Нижний Тагил!

Приходите на первую интерактивную выставку роботов на Урале – Робополис!



Робополис - первая выставка роботов в России где можно ВСЕ! Трогай, общайся, играй, взаимодействуй с каждым роботом! Захватывающее приключение для всей семьи в мире технологий.

Вас будут ждать:

50 роботов со всего мира!

5 зон виртуальной и дополненной реальности.

Тесла-шоу.

Робобокс и робофутбол.

Роботы - зверушки.

Душевные разговоры и танцы с роботами.

Полеты на квадракоптерах.

Нейроинтерфейсы для передвижения предметов силой мысли.

Зона испытаний.

и еще много всего необычного, чего вы раньше никогда не видели!





Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. Ведь среди роботов будут и те, что знакомы всем по известным фильмам, а еще они все - живые. Так что с ними можно не только сделать селфи, но и поговорить.





Интригующе? А это еще не все!

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.



Кроме того на четырех мастер-классах дети смогут своими руками собрать робота, порисовать 3D-ручками, сделать настоящую голограмму и главное – все, что они сделают, смогут унести с собой.





«Робополис» – это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками.

Выставка проходит при поддержке технопарка Сколково.





Чтобы стать частью фантастического мира нужно лишь захватить с собой хорошее настроение. Возрастных ограничений нет. Так же нет ограничений по времени.



ТРЦ «DEPO»

Сайт: робополис.рф

VK: https://vk.com/robopolis_ntagil