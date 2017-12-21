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Новости Нижнего Тагила

Берегитесь! Крутые роботы приехали в Нижний Тагил!

21 декабря 2017, 09:00Добавить новость
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Приходите на первую интерактивную выставку роботов на Урале – Робополис!

Робополис - первая выставка роботов в России где можно ВСЕ! Трогай, общайся, играй, взаимодействуй с каждым роботом! Захватывающее приключение для всей семьи в мире технологий.

Вас будут ждать:

  • 50 роботов со всего мира!
  • 5 зон виртуальной и дополненной реальности.
  • Тесла-шоу.
  • Робобокс и робофутбол.
  • Роботы - зверушки.
  • Душевные разговоры и танцы с роботами.
  • Полеты на квадракоптерах.
  • Нейроинтерфейсы для передвижения предметов силой мысли.
  • Зона испытаний.
  • и еще много всего необычного, чего вы раньше никогда не видели!

 

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Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. Ведь среди роботов будут и те, что знакомы всем по известным фильмам, а еще они все - живые. Так что с ними можно не только сделать селфи, но и поговорить.

 

Интригующе? А это еще не все!

 

Каждый час по экспозиции проходит бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту. 

Кроме того на четырех мастер-классах дети смогут своими руками собрать робота, порисовать 3D-ручками, сделать настоящую голограмму и главное – все, что они сделают, смогут унести с собой. 

«Робополис» – это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками. 

 

Выставка проходит при поддержке технопарка Сколково.

 

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Чтобы стать частью фантастического мира нужно лишь захватить с собой хорошее настроение. Возрастных ограничений нет. Так же нет ограничений по времени.


ТРЦ «DEPO»

Сайт: робополис.рф

VK: https://vk.com/robopolis_ntagil

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