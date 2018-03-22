Футбольные матчи России с Бразилией и Францией будут показаны в «Одноклассниках»

Пользователи социальной сети «Одноклассники» получат возможность наблюдать матчи сборной России по футболу против Бразилии и Франции. Первая трансляция начнётся 23 марта.

Впервые матчи сборной России по футболу в социальной сети «Одноклассники» были показаны в ноябре 2017 году. Трансляция игры с Аргентиной и Испанией собрала более 3 млн просмотров.



В пятницу, 23 марта, в 19:00 начнётся трансляция матча между российскими футболистами и сборной Бразилии. Во вторник, 27 марта, будет транслироваться матч России и Франции. Комментировать матч с Бразилией будут Станислав Минин и Денис Алхазов, репортаж с игры против Франции будут вести Денис Наливайко и Алексей Андронов.



Как сообщает пресс-служба социальной сети, наблюдать за играми пользователи смогут в высоком качестве с любого устройства.