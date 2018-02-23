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Новости Нижнего Тагила

Шведские ученые разрабатывают технологию общения с умершими

23 февраля 2018, 20:30Добавить новость
смерть,Швеция,изобретатели,робот,искусственный интеллект,похороны,эксперимент

Изобретатели из Швеции предложили создать человекоподобных роботов, копирующих умерших людей как внешне, так и внутренне.

Идея наделить роботов интеллектом умерших родилась у сотрудников похоронного бюро. Сейчас разработчики находятся в поиске добровольцев, согласившихся на подобный эксперимент.

Концепция проекта предполагает, например, задать роботу вопросы об организации и качестве проведенной похоронной церемонии. Для того, чтобы робот был максимального похож на усопшего, разработчики будут использовать некие сложные алгоритмы, приближенные к искусственному интеллекту.

Дата реализации этого проекта не указана, пишет Planet Today.

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