Взрыв метеора попал на видео в Ирбитском районе

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Взрыв метеора в ночном небе удалось запечатлеть на видео исследователю из Ирбитского района. Уникальность кадров состоит в том, что на них попал не только сам момент взрыва, но и звук от него.
Исследователь из Ирбитского района Илья Янковский разместил в сети интернет кадры взрыва метеора.
Видео
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Видео: «Известия»
На видео виден не только момент вспышки. Спустя некоторое время после неё слышен необычный звук, который получилось зафиксировать, потому что космический объект уже был в атмосфере Земли. Как сообщают «Известия», подобное получается у исследователей крайне редко.
Поскольку скорость метеорита выше скорости звука, последний проявляется несколько позже,пояснил Илья Янковский в интервью журналистам.
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