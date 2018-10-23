Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Школы №9, №35 и №70 в Нижнем Тагиле могут получить новые спортплощадки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Screenshot 1

Школы №9, №35 и №70 в Нижнем Тагиле могут получить новые спортплощадки

Сегодня, 17:55НаукаФото: google.ru
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: Приваловский форум, Франкенштейн и история любви
Редакция TagilCity.ru стала победителем окружного этапа конкурса журналистов
Мазут, «Кока-Кола», нефть: коричневая жидкость из крана в доме в Нижнем Тагиле