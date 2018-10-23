Школы №9, №35 и №70 в Нижнем Тагиле могут получить новые спортплощадки

Порядок строительства школьных площадок и способы их финансирования обсуждались на совещании в администрации города, прошедшем во вторник, 23 октября.

Новые площадки планируют построить между школами №9 и №35, у школы №70. Рядом со школой №18 также планируют построить новый спортивный объект.

Стараемся подходить к строительству так, чтобы это была не только спортивная площадка для школы, а спортивный комплекс для всего микрорайона. Новые спортивные площадки будут построены по областному ГОСТу,прокомментировала начальник управления образования, Татьяна Удинцева.

Эффективнее всего строительство многофункциональных спортивных площадок, которые одновременно являются и футбольными и баскетбольными, вокруг площадки - беговая дорожка, считают специалисты.