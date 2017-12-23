-7
Свердловская область
Нижний Тагил
-7
ночь: -10
утро: -12
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.32 - 0.24
EUR 69.13 - 0.39
Новости Нижнего Тагила

Дистанционно управляемые светофоры появятся в 2018 году в Нижнем Тагиле

23 декабря 2017, 13:05Добавить новость
дорога,Нижний Тагил,Носов,транспорт,техника,технологии,светофор,мэр,регулирование
Улучшить ситуацию на дорогах города при помощи дистанционно управляемых светофоров хотят в мэрии Нижнего Тагила.

Сейчас светофоры в Нижнем Тагиле работают в программном режиме, который регулирует время горения того или иного сигнала. Программ может быть больше одной, например, для разного времени суток и, соответственно, разной величины дорожного потока.

 

Минусом работы таких светофоров является то, что программа выполняется в независимости от происходящего на дороге. Поэтому в Нижнем Тагиле есть места, где в час пик образуются «очереди» из желающих проехать автомобилистов. Те тагильчане, которые ездят, например, через Южный подъезд, наверняка заметили, что установка там дополнительной секции светофоров создала определённые трудности для водителей. А подобрать программу для этого участка дороги работникам «Сигнал-3» пока не удалось.

 

В подобных проблемных местах решением может стать использование дистанционно управляемых светофоров. Сейчас их уже применяют, например, в Екатеринбурге.

 

Мы приняли решение, которое, думаю, осуществим в 2018 году, о переходе на дистанционное управление светофорами. Не то, что их отрегулировали на один режим — режим «на работу» и режим «с работы». Каждый раз режимы должны быть разные. У нас есть такие возможности (включая систему «Безопасный город») осуществлять дистанционное управление и менять режимы исходя из дорожной обстановки, -- цитирует мэра Сергея Носова ИА «Все новости».

 

Недавно один из светофоров в Нижнем Тагиле был сильно повреждён. Живущие по-соседству тагильчане считают, что техника пострадала от действий вандала.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Все пешеходные переходы Нижнего Тагила будут оборудованы освещением
5 декабря, 09:30
19 0
Ремонт дорог в Нижнем Тагиле завершится в срок
24 октября, 07:00
5 0
Четыре автомобиля столкнулись на перекрёстке Фрунзе-Черных в Нижнем Тагиле (ФОТО)
вчера, 19:47
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 701
Подписаться на новости