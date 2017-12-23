Дистанционно управляемые светофоры появятся в 2018 году в Нижнем Тагиле

Сейчас светофоры в Нижнем Тагиле работают в программном режиме, который регулирует время горения того или иного сигнала. Программ может быть больше одной, например, для разного времени суток и, соответственно, разной величины дорожного потока.

Минусом работы таких светофоров является то, что программа выполняется в независимости от происходящего на дороге. Поэтому в Нижнем Тагиле есть места, где в час пик образуются «очереди» из желающих проехать автомобилистов. Те тагильчане, которые ездят, например, через Южный подъезд, наверняка заметили, что установка там дополнительной секции светофоров создала определённые трудности для водителей. А подобрать программу для этого участка дороги работникам «Сигнал-3» пока не удалось.

В подобных проблемных местах решением может стать использование дистанционно управляемых светофоров. Сейчас их уже применяют, например, в Екатеринбурге.

Мы приняли решение, которое, думаю, осуществим в 2018 году, о переходе на дистанционное управление светофорами. Не то, что их отрегулировали на один режим — режим «на работу» и режим «с работы». Каждый раз режимы должны быть разные. У нас есть такие возможности (включая систему «Безопасный город») осуществлять дистанционное управление и менять режимы исходя из дорожной обстановки, -- цитирует мэра Сергея Носова ИА «Все новости».

Недавно один из светофоров в Нижнем Тагиле был сильно повреждён. Живущие по-соседству тагильчане считают, что техника пострадала от действий вандала.