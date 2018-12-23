Екатеринбургские учёные стали лауреатами премии Правительства РФ

Среди награждённых – Михаил Прудков, главный хирург Уральского федерального округа, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Уральского государственного медицинского университета. В постановлении, опубликованном на сайте Правительства РФ, указано, что награду Михаил Иосифович за «разработку и внедрение высокотехнологичных минимально инвазивных операций в абдоминальной хирургии и онкологии».

Также премии удостоились доктор технических наук, главный научный сотрудник Института металлургии УрО РАН Анатолий Бабенко, доктор технических наук Сергей Векин и уроженец Свердловской области Александр Ширяев. Они получили высокую награду за создание и применение высоких технологий при разработке бесшовных труб.