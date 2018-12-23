Екатеринбургские учёные стали лауреатами премии Правительства РФ
Учёные из различных субъектов России были удостоены премии Правительства РФ в сфере науки и техники. В список тех, кого отметили в Правительстве вошли 4 учёных из Екатеринбурга.
Среди награждённых – Михаил Прудков, главный хирург Уральского федерального округа, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Уральского государственного медицинского университета. В постановлении, опубликованном на сайте Правительства РФ, указано, что награду Михаил Иосифович за «разработку и внедрение высокотехнологичных минимально инвазивных операций в абдоминальной хирургии и онкологии».
Также премии удостоились доктор технических наук, главный научный сотрудник Института металлургии УрО РАН Анатолий Бабенко, доктор технических наук Сергей Векин и уроженец Свердловской области Александр Ширяев. Они получили высокую награду за создание и применение высоких технологий при разработке бесшовных труб.
Премия Правительства РФ в области науки и техники учреждена в 2014 году, её размер составляет 2 млн рублей. В 2018 году награду получили 141 человек из 19 субъектов России, сообщает E1.ru.
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