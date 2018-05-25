+5
Свердловская область
Нижний Тагил
+5
ночь: +5
утро: +2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.41 - 0.18
EUR 72.01 - 0.17
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

1440 юных тагильчан стали участниками музейной игры «Сказы дедушки Музея»

25 мая 2018, 00:20Добавить новость
город,дети,музей,Нижний Тагил,ребенок,Свердловская область,игра,музей-заповедник,детские сады,детсадовцы
На протяжении восьми месяцев в Нижнем Тагиле юные горожане принимали участие в проекте музейной игры «Сказы дедушки Музея». В городском проекте за это время приняли участие 47 подготовительных групп из 31 детского сада.

1440 дошкольников и более 200 педагогов, воспитателей и заведующих детских садов стали участниками 104 мероприятий и 540 лекций. Согласно задумке, дошкольники посещали лекции на краеведческие темы, а также музейные интерактивные мероприятия. Те, кто прошел этот путь, продолжали участвовать в полуфинальных играл, а затем в финале. В финале оказались 29 подготовительных групп из 15 детсадов.

Финал «Сказов дедушки Музея» прошёл 5 мая. Участниками стали шесть команд из детских садов №207, 203, 188, 196, 205 и 179. Командам пришлось пройти четыре тура по четыре вопроса каждый. В итоге победителем стала команды детсада №203, второе место у №188 и третье место у детского сада №207. Участники получили подарки, сертификаты и наборы первоклассника, рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Фестиваль «Адрес детства – мой Нижний Тагил» отпраздновал своё 25-летие (ВИДЕО)
19 мая, 10:00
1 0
Победители этапа конкурса «Воспитатель года России» названы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
сегодня, 08:00
0 0
Воспитанники детдомов Нижнего Тагила вышли на «Зарядку со стражем порядка» (ФОТО)
22 мая, 09:30
1 7

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 14
Подписаться на новости