1440 юных тагильчан стали участниками музейной игры «Сказы дедушки Музея»

1440 дошкольников и более 200 педагогов, воспитателей и заведующих детских садов стали участниками 104 мероприятий и 540 лекций. Согласно задумке, дошкольники посещали лекции на краеведческие темы, а также музейные интерактивные мероприятия. Те, кто прошел этот путь, продолжали участвовать в полуфинальных играл, а затем в финале. В финале оказались 29 подготовительных групп из 15 детсадов.



Финал «Сказов дедушки Музея» прошёл 5 мая. Участниками стали шесть команд из детских садов №207, 203, 188, 196, 205 и 179. Командам пришлось пройти четыре тура по четыре вопроса каждый. В итоге победителем стала команды детсада №203, второе место у №188 и третье место у детского сада №207. Участники получили подарки, сертификаты и наборы первоклассника, рассказали в пресс-службе музея-заповедника.