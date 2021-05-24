Изобретен растущий при -40 градусах абрикос «Уралец»

Сегодня, 13:07НаукаФото: 1Mediainvest.ru
Новый сорт абрикоса приспособлен для выращивания в уральском климате. Селекционеры отмечают, что дерево может переносить морозы до -40 градусов зимой. По словам ученых, фрукт имеет очень вкусные и сладкие плоды, пишет E1.
Научные сотрудники из Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства УрО РАН работали над селекцией абрикоса свыше 20 лет. Ученые назвали его «Уралец». Новый сорт зарегистрирован в Государственном реестре. Уточняется, что «Уралец» имеет значительные характеристики по выносливости, темпу роста и вкусу плодов.