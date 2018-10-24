Школьники Нижнего Тагила могут бесплатно посещать секцию астрономии в ГДДЮТ

Уроки астрономии проводятся под руководством Сергея Потоскуева, кандидата физико-математических наук и доцента. О планетах и звёздах он сам лично расскажет доступно и интересно.

Школьники познакомятся со строением планетных и звёздных систем, основами космонавтики, способами изучения Вселенной на разных пространственных масштабах. На занятиях в секции ребята будут решать практические задачи на основе полученных знаний.

19 октября в ГДДЮТ уже прошло первое занятие по астрономии. Оно было посвящено вопросам гравитационного взаимодействия во Вселенной и нашей Солнечной системе.

26 октября планируется занятие уже по звездному небу. Постараюсь изготовить красивые карты звездного неба к этому времени, обратился Сергей Потоскуев к своим ученикам.