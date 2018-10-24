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Школьники Нижнего Тагила могут бесплатно посещать секцию астрономии в ГДДЮТ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Galaxy silhouette star night night sky 113640

Школьники Нижнего Тагила могут бесплатно посещать секцию астрономии в ГДДЮТ

Сегодня, 11:04НаукаФото: pxhere.com
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