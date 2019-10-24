В Нижнем Тагиле начались IX Худояровские чтения

Мэр отметил, что поддержка и развитие художественных промыслов являются частью работы, направленной на сохранение и продвижение культурного наследия Нижнего Тагила.

Впереди у Нижнего Тагила значимая дата в истории — трехсотлетие города. Мы готовимся к этому событию, и в рамках этой масштабной работы необходимо приложить максимум усилий для популяризации и поддержки тагильских мастеров и преподавателей, которые передают свои знания молодому поколению, сказал Владислав Пинаев.

В течение двух дней участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Невьянска будут обсуждать проблемы, которые имеются в сфере исторических ремесел, а также рассмотрят вопрос использования художественных промыслов для развития территории. В ходе пленарных заседаний и круглых столов участники представят 62 доклада.

Завтра на базе Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна пройдет семинар для мастеров уральской лаковой росписи по металлу с вручением сертификатов государственного образца.

Впервые участникам худоярских чтений придется обсуждать проблему камнерезного искусства на Урале, а также разработку нового символа города, который идентичен с региональным. Кроме того, на повестке стоит вопрос об уникальных ресурсах для развития туризма в Свердловской области.