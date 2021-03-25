Платформа киберразведки создана для защиты счетов россиян

Платформа киберразведки создана для защиты счетов россиян

Сегодня, 17:38НаукаФото: пресс-служба "МегаФон"
Для предотвращения краж со счетов клиентов банков России МегаФон разработал «Платформу киберразведки».

Система в автоматическом режиме выявляет номера, подверженные угрозе хищения средств или информации. Платформа собирает и хранит данные о всех возможных источниках атак через сеть на абонентов мобильной сети.

Специальные алгоритмы выявляют распространение вредоносных ссылок, анализируют поведение пользователя и выявляют зараженные гаджеты. Кроме того, система занимается мониторингом обращений к сайтам, которые занимаются незаконным сбором данных пользователя, например, паролей и логинов учетных записей в интернет-банках.

«Платформа Киберразведки» позволяет вычислить пользователей, использующих свои сим-карты в мошеннических целях или для автоматической регистрации на различных ресурсах.

К примеру, торговые организации или каршеринг смогут выявить клиентов-«оптовиков», которые пользуются баллами и скидками. Соцсети смогут бороться с созданием «фейковых» страниц и системой накруток. Помимо этого, с подобных аккаунтов часто осуществляется регистрация интернет-кошельков, производится рассылка спама, совершаются мошеннические операции, в том числе на сайтах бесплатных объявлений и с использованием методов социальной инженерии.

Анализируя большое количество информации, система киберразведки выявляет подозрительное применение услуг мобильной коммерции и платежей. Например, когда выводят украденные денежные средства путем манипуляций и обмана людей, рассказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

Способы работы платформы позволяют вычислить кошельки и номера абонентов, подвергшихся сомнительным операциям. Банки, например, смогут предотвратить подозрительные транзакции, отметил Сергей Хренов.

База пополняется по мере выявления угроз. Это позволяет принимать оперативные меры реагирования по предупреждению сотрудников и клиентов о возможной опасности. Получив такое сообщение, банк может заблокировать подозрительную операцию до подтверждения её клиентом.

Сбор информации в автоматическом режиме положительно влияет на скорость обработки сотрудниками служб информационной безопасности. Клиенты МегаФона смогут на начальном этапе выявить активность злоумышленников и принять меры, говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Пользователям «Платформы киберразведки» предоставляется список выявленных фишинговых ресурсов в интернете, который постоянно пополняется. Это поможет сотрудникам безопасности организации в оптимизации рабочих процессов.

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