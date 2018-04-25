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Новости Нижнего Тагила

Шеф-повар из чешского города-побратима Хеб провёл мастер-класс для тагильчан (ВИДЕО)

25 апреля 2018, 07:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле шеф-повар из Чехии Владимир Голлань провёл мастер-класс для горожан.

Владимир Голлань уже много лет профессионально занимается готовкой. Он рассказал тагильчанам о том, как в Европе готовят картофель, а также о других особенностях национальной кухни.

Шеф-повар приготовил франкфуртский суп с колбасками и картофелем, капусту браунколь с картофелем и шкубанки с маком.

Иностранный гость прибыл в Нижний Тагил в рамках проекта по обмену опытом. Тагильские студенты с 2002 года ездят в город-побратим Хеб, чтобы поучиться поварскому делу, передаёт «Тагил-ТВ».

 

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