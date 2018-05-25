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Новости Нижнего Тагила

Победители этапа конкурса «Воспитатель года России» названы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

25 мая 2018, 11:20Добавить новость
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21 мая в Нижнем Тагиле подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Следующий этап для победителей и призёров – областной.

По результатам конкурса первое место заняла Балбашова Валентина Александровна, которая работает в детском саду №90 (МАДОУ «Детство»).

Второе место у Паняевой Натальи Викторовны – воспитателя детского сада №82 МАДОУ «Радость».

Третий результат показала Козлова Елена Юрьевна из детского сада №195 МАДОУ «Маячок». Об итогах конкурса рассказали в управлении образования Нижнего Тагила.

 

Видео: сайт Управления образования мэрии Нижнего Тагила

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