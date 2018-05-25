Победители этапа конкурса «Воспитатель года России» названы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

По результатам конкурса первое место заняла Балбашова Валентина Александровна, которая работает в детском саду №90 (МАДОУ «Детство»).



Второе место у Паняевой Натальи Викторовны – воспитателя детского сада №82 МАДОУ «Радость».



Третий результат показала Козлова Елена Юрьевна из детского сада №195 МАДОУ «Маячок». Об итогах конкурса рассказали в управлении образования Нижнего Тагила.

Видео: сайт Управления образования мэрии Нижнего Тагила