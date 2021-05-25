Частная сеть LTE появится на крупнейшем в мире железорудном карьере

Собственная устойчивая сеть обеспечит и безопасность труда. Это станет возможным благодаря автоматизации опасных для жизни и здоровья человека процессов. «МегаФон Транкинг» позволит определить точное местоположение каждого сотрудника в режиме реального времени. Это даст возможность оперативно реагировать на происшествия и объединять работников в группы для оперативного управления.