Частная сеть LTE появится на крупнейшем в мире железорудном карьере

Частная сеть LTE появится на крупнейшем в мире железорудном карьере
Частная сеть LTE появится на крупнейшем в мире железорудном карьере
Сегодня, 17:33НаукаФото: Пресс-служба МегаФона
МегаФон запустит частную беспроводную сеть на Лебединском ГОКе. Качественное покрытие позволит автоматизировать сложные техпроцессы предприятия.

Сеть Private LTE охватит расположенный на территории фабрики крупнейший в мире карьер Лебединского горно-обогатительного комбината. Ширина карьера составляет 3,7 километра, а длина — 4,7 километра. Добыча ведется открытым способом. Буровые работы приводят к изменению рельефа поверхности, глубина которого достигает 450 метров. Механизм работы частной сети предусматривает адаптацию к изменяющимся условиям, сообщает пресс-служба МегаФона.

Проект предполагает серьезный объем работ по внедрению частной сети LTE. Акцент сделан на повышенном уровне доступности решения. 13 новых базовых станций обеспечат бесшовное покрытие, а в ЦОДе установят резервируемое ядро сети. Также будут проложены волоконно-оптические линии связи, возведены антенно-мачтовые сооружения, обеспечено резервирование транспортной инфраструктуры.

Бесшовное покрытие в диапазонах 1800 и 2600 мегагерц увеличит емкость сети в местах наибольшего скопления сотрудников и техники.

С помощью Private LTE сотрудники смогут контролировать показатели машин и оборудования.

Для обеспечения покрытия внутри помещений будет организовано indoor-покрытие. Оно позволит внедрить сервисы видеоаналитики, промышленного интернета вещей, решения по геолокации работников, технического обслуживания и ремонта оборудования и техники.

Private LTE от МегаФона позволит развернуть на Лебединском ГОКе цифровой контур предприятия и создаст задел для внедрения перспективных вертикально интегрированных решений, отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

За счет реализации этого проекта у компании появится возможность отказаться от использования других развернутых на предприятии сетей, что приведет к снижению затрат уточнила Наталья Талдыкина.

Компании МегаФон и «Металлоинвест» плодотворно сотрудничают в сфере IT уже давно, отметила директор по цифровой трансформации Металлоинвеста Юлия Шуткина.

Сервисы оператора помогают создавать единую информационную среду на производстве и реализовывать инновационные проекты «Металлоинвеста», подчеркнула Юлия Шуткина.

Собственная устойчивая сеть обеспечит и безопасность труда. Это станет возможным благодаря автоматизации опасных для жизни и здоровья человека процессов. «МегаФон Транкинг» позволит определить точное местоположение каждого сотрудника в режиме реального времени. Это даст возможность оперативно реагировать на происшествия и объединять работников в группы для оперативного управления.

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