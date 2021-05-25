Частная сеть LTE появится на крупнейшем в мире железорудном карьере

Сеть Private LTE охватит расположенный на территории фабрики крупнейший в мире карьер Лебединского горно-обогатительного комбината. Ширина карьера составляет 3,7 километра, а длина — 4,7 километра. Добыча ведется открытым способом. Буровые работы приводят к изменению рельефа поверхности, глубина которого достигает 450 метров. Механизм работы частной сети предусматривает адаптацию к изменяющимся условиям, сообщает пресс-служба МегаФона.
Проект предполагает серьезный объем работ по внедрению частной сети LTE. Акцент сделан на повышенном уровне доступности решения. 13 новых базовых станций обеспечат бесшовное покрытие, а в ЦОДе установят резервируемое ядро сети. Также будут проложены волоконно-оптические линии связи, возведены антенно-мачтовые сооружения, обеспечено резервирование транспортной инфраструктуры.
Бесшовное покрытие в диапазонах 1800 и 2600 мегагерц увеличит емкость сети в местах наибольшего скопления сотрудников и техники.
С помощью Private LTE сотрудники смогут контролировать показатели машин и оборудования.
Для обеспечения покрытия внутри помещений будет организовано indoor-покрытие. Оно позволит внедрить сервисы видеоаналитики, промышленного интернета вещей, решения по геолокации работников, технического обслуживания и ремонта оборудования и техники.
Private LTE от МегаФона позволит развернуть на Лебединском ГОКе цифровой контур предприятия и создаст задел для внедрения перспективных вертикально интегрированных решений, отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
За счет реализации этого проекта у компании появится возможность отказаться от использования других развернутых на предприятии сетей, что приведет к снижению затрат уточнила Наталья Талдыкина.
Компании МегаФон и «Металлоинвест» плодотворно сотрудничают в сфере IT уже давно, отметила директор по цифровой трансформации Металлоинвеста Юлия Шуткина.
Сервисы оператора помогают создавать единую информационную среду на производстве и реализовывать инновационные проекты «Металлоинвеста», подчеркнула Юлия Шуткина.
Собственная устойчивая сеть обеспечит и безопасность труда. Это станет возможным благодаря автоматизации опасных для жизни и здоровья человека процессов. «МегаФон Транкинг» позволит определить точное местоположение каждого сотрудника в режиме реального времени. Это даст возможность оперативно реагировать на происшествия и объединять работников в группы для оперативного управления.