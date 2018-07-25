Службы примирения заработают во всех школах Екатеринбурга

Появление такой службы предполагает объединение участников образовательно-воспитательного процесса. При этом будут задействованы и ученики, и учителя, и родители. Служба примирения будет предотвращать и разрешать конфликтные ситуации.

Служба школьной медиации – это объединение участников образовательно-воспитательного процесса различных уровней: сотрудников школы, учеников, родителей и других. Такие службы нужны для оказания содействия в предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций,пояснили в департаменте образования Екатеринбурга.

Три года назад в столице Урала появились первые подобные тестовые площадки, в которых участвовали 15 организаций. Судя по результатам, в учреждениях снизилось число конфликтов, а также большинство спорных ситуаций было решено мирным путем.