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Новости Нижнего Тагила

Опросы в социальной сети «ВКонтакте» получили новый дизайн и возможности

26 июня 2018, 07:05Добавить новость
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Сервис опросов социальной сети «ВКонтакте» получил глобальное обновление. Новые опросы получили изменённый дизайн и расширенный функционал.

Обновлённый сервис позволяет создавать опросы в беседах, ограничивать время голосования и настраивать внешний вид. На выбор пользователям социальной сети предоставляются, как готовые цветовые решения, так и возможность тонкой настройки дизайна. Также появилась возможность переголосовать до окончания опроса и получать уведомления с результатами.

Пресс-служба социальной сети считает, что сервис «Опросы 2.0» упростит управление сообществами и проведение в них конкурсов. Нововведения уже доступны в веб-версии и мобильном приложении 

«ВКонтакте» для платформы Android. Пользователи iOS смогут оценить изменения в ближайшее время.

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