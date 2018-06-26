Опросы в социальной сети «ВКонтакте» получили новый дизайн и возможности

Сервис опросов социальной сети «ВКонтакте» получил глобальное обновление. Новые опросы получили изменённый дизайн и расширенный функционал.

Обновлённый сервис позволяет создавать опросы в беседах, ограничивать время голосования и настраивать внешний вид. На выбор пользователям социальной сети предоставляются, как готовые цветовые решения, так и возможность тонкой настройки дизайна. Также появилась возможность переголосовать до окончания опроса и получать уведомления с результатами.



Пресс-служба социальной сети считает, что сервис «Опросы 2.0» упростит управление сообществами и проведение в них конкурсов. Нововведения уже доступны в веб-версии и мобильном приложении

«ВКонтакте» для платформы Android. Пользователи iOS смогут оценить изменения в ближайшее время.