Пещера с самым крупным ледником обследована в Свердловской области
Сегодня, 11:45НаукаФото: pixabay.com
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Уральские спелеологи обследовали пещеру с самым крупным ледником в регионе. Располагается она в Ивдельском районе Свердловской области. Во время обследования в ней были обнаружены кости различных животных.
Как отмечают эксперты, ледник находится недалеко от поселка Полуночное и является самым крупным в Свердловской области. Также, по словам исследователей, он не уступает в масштабах и зрелищности Кунгурской пещере.
В дальнейшем пещера с ледником будет более подробно исследована, будет изучено – кому принадлежат найденные кости, а также будет исследовано ее техническое состояние, пишет ТАСС.
Для туристов, конечно, она находится далековато, но, возможно, местные возьмутся организовать туда экскурсии после того, как мы проведем оценку объекта,сообщают исследователи.
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