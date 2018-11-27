Пещера с самым крупным ледником обследована в Свердловской области

Как отмечают эксперты, ледник находится недалеко от поселка Полуночное и является самым крупным в Свердловской области. Также, по словам исследователей, он не уступает в масштабах и зрелищности Кунгурской пещере.

В дальнейшем пещера с ледником будет более подробно исследована, будет изучено – кому принадлежат найденные кости, а также будет исследовано ее техническое состояние, пишет ТАСС.